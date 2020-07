Nobelpreis: Zur Sicherheit wird Mo Yan absurd

Auch Herta Müller, deutsche Nobelpreisträgerin von 2009, war überrascht – konnte man doch heuer erwarten bzw. hoffen, dass die Stockholmer Auszeichnung vielleicht an einen Amerikaner geht oder an die Kanadierin Alice Munro oder an den Ungarn Peter Nádas.

In einer ersten Reaktion sagte sie: " Mo Yan war nicht mein Favorit."

So hörte man auch vom deutschen Literaturkritiker Denis Scheck – allerdings mit dem Zusatz: "Am literarischen Firmament ist ein neuer Fixstern erschienen. Das ist ein Autor, der uns begleiten wird."

Freude beim Schweizer Unionsverlag, der vier Titel des Chinesen im Programm hat. Verleger Lucien Leitess: " Mo Yan spielt eine große Orgel mit vielen Registern."

Freude auch beim Münchner Hanser Verlag, der im Frühjahr 2013 Mo Yans Roman "Wa" (= Frösche) herausbringen wird.

Nahezu "ausgeflippt"ist der 85-Jährige Martin Walser bei der heurigen Nobelpreis-Entscheidung: "Es könnte für mich keinen glücklicheren Kandidaten geben, er ist über jeden Zweifel erhaben." Er halte Mo Yan "für den wichtigsten Schriftsteller unseres Zeitalters. Ich platziere ihn gleich neben Faulkner." Seine Bücher seien "ungeheuer reich und gut und schön".