Nobelpreis: Der alte Schwede dichtete wenig

Der Literatur-Nobelpreis 2011 - mit umgerechnet 1,1 Millionen Euro dotiert - geht sozusagen an die Lyrik; zum ersten Mal seit 1996 ( Wislawa Szymborska, Polen).

Er geht an einen bedeutenden Lyriker, das muss man schon dazu sagen. Mit ganz wenigen Worten schafft er Sprache.



Das Geld bleibt in Schweden. Zum achten Mal in der 100-jährigen Geschichte.

Tomas Tranströmer ist 80. Seit einem Schlaganfall vor 20 Jahren hat er das Sprechvermögen nahezu verloren. Mit seiner Frau lebt er zurückgezogen in Stockholm. Mit ihrer Hilfe hat er seine Memoiren "Die Erinnerungen sehen mich" ( Hanser, 1999) sowie Gedichte geschrieben.



Tranströmer stammt aus einer Journalistenfamilie. In den 1950er-Jahren studierte er Psychologie, Literatur- und Religionsgeschichte. Als leitender Anstaltspsychologe

arbeitete er mit jugendlichen Straftätern, und dichtete nebenbei:



"Der Junge trinkt / Milch / und schläft geborgen in seiner Zelle, / eine Mutter aus Stein."



Später verdiente er sein Geld als Berufsberater in verschiedenen Arbeitsämtern. Dass damals seine Lyrik längst weltweit gerühmt wurde, änderte nichts daran. Leben kann man schwer davon.

Es sind weniger als 100 sparsame Texte, die von ihm sind. Laut Nobelpreis-Jury "hat er uns mit seinen verdichteten, transparenten Bildern einen frischen Zugang zur Realität gegeben."