Nicht verwandte Doppelgänger ähneln sich in DNA und Verhalten

Schwächen der Studie sind die geringe Zahl an Testpersonen und dass überwiegend Menschen mit europäischen Wurzeln berücksichtigt wurden. Dennoch zeigen sich die Forscher zuversichtlich. „Eines Tages könnten DNA-Analysen den Ärzten Auskunft über verborgene Risiken für Erkrankungen, etwa Diabetes oder Alzheimer geben, die nicht schon eindeutig genetisch definiert sind“, sagt etwa Helmut Schatz, Professor der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie. Auch an eine – ethisch umstrittene – Anwendung in der Kriminalistik denkt er: Aus am Tatort hinterlassenen DNA-Spuren könnte das Gesicht eines Täters für die Fahndung rekonstruiert werden. Etwa, wenn das Gesicht von Personen mit ähnlichen genetischen Sequenzen bereits bekannt ist.

François Brunelle sucht in der Zwischenzeit noch nach weiteren Doppelgängern für seinen Bildband. Wer teilnehmen möchte, kann sich unter info@francoisbrunelle.com melden. Der Künstler selbst fand übrigens einmal, er habe Ähnlichkeit mit Mr. Bean – und so kam die Idee ins Rollen.