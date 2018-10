Nicht nur Venedig: Klimawandel bedroht Welterbe am Mittelmeer

Archäologische Stätten wie Tyros im Libanon, Pythagorio und Heraion auf der griechischen Insel Samos und Ephesos in der Türkei sowie Tarragona in Spanien sind besonders bedroht. Nur zwei untersuchte UNESCO-Stätten, nämlich Medina in Tunesien und Xanthos-Letoon in der Türkei, sehen die Forscher derzeit nicht gefährdet. Zumindest bis Ende des 21. Jahrhunderts sollte ihnen weder Flut noch Erosion etwas anhaben.

Was wäre also zu tun? Menschen und Politik sollten sich der Gefahren bewusst werden. Ein besserer Küstenschutz könnte helfen, was aber sehr teuer sei. Ein Beispiel ist Venedig. Dort entstehen elektronisch gesteuerte Barrieren in der Lagune, die bei Hochwasser ausgefahren werden können – das sei aber keine Dauerlösung. „Das Mittelmeer kann man nicht dicht machen.“