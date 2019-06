Neues Verfahren: Jede Blutgruppe soll für jeden nutzbar werden

Lösung im Bauch?

Nun lassen Wissenschafter der University of British Columbia mit einer möglichen Lösung aufhorchen, die effizient, sicher und ökonomisch sein soll: Die Suche nach dem richtigen Enzym führte die Forscher rund um Stephen Withers in das Verdauungssystem. Denn dort finden sich an den Schleimhäuten dieselben Zucker-Antigene wie auf Blutzellen und werden im Rahmen der Verdauung von bakteriellen Enzymen von den Schleimhäuten gelöst.

30-mal effizienter

Mit diesem Wissen gelang es den Forschern, ein Enzym zu isolieren, das die Zucker-Antigene von den Blutgruppen A und B entfernt und sie damit zur Blutgruppe 0 macht – und zwar angeblich 30-mal effizienter, als bisherige Verfahren das geschafft haben. Die Ergebnisse sorgten schon bei der American Chemical Society für Aufsehen und wurden nun im Fachjournal Nature Microbiology veröffentlicht.

Nun sind die Wissenschafter dabei, ihre Erkenntnisse zu verifizieren. Im nächsten Schritt soll das Verfahren in die klinische Forschung kommen, um herauszufinden, ob der Prozess ungeplante Reaktionen auslöst. Transfusionsmediziner Mayr dazu: „Bis zu einer breiten Anwendung sind viele pharmazeutische Testverfahren nötig – die dauern lang und sind teuer.“ Auch sei die Notwendigkeit für die praktische Anwendung nicht immer für jeden nachvollziehbar. „Auch wenn es in den Sommermonaten immer wieder Engpässe gibt, haben wir in der Regel für jeden Empfänger genug Spender. Das verursacht bei uns keine großen Dramen – in Entwicklungsländern gibt es viel zu wenig Spenderblut und dazu viele Probleme bezüglich der Weitergabe von Infektionskrankheiten.“