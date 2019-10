Wie der Mond riecht und sich anfühlt

Passend zum Event hat Christian Köberl seine Krawatte gewählt: Unzählige Mondkrater und die Landeplätze der Apollo-Missionen zieren seinen Kulturstrick als der Generaldirektor des Naturhistorischen Museums Wien (NHM) Dienstag Vormittag zur Präsentation seiner neuen Ausstellung „Der Mond. Sehnsucht, Kunst und Wissenschaft“ schreitet. Ein Jahr lang hat sein Team daran gearbeitet und er meint: „So eine Ausstellung, wie wir sie uns ausgedacht haben, gab es noch nie.“



Man hat sich eindeutig etwas einfallen lassen: So dürfen die Besucher den Mond anfassen und erfahren wie er riecht. Einen fast zwei Kilogramm schweren Mond-Meteoriten („So einen kann man in keinem anderen Museum in Europa sehen.“) darf man allerdings nur anschauen. Man erklärt das Gestein („98 Prozent des Mondes bestehen aus nur vier Mineralien.“) und spielt an zwei Hör-Stationen Mond-Musik. Wer mag, kann einen interaktiven Ausflug mit einem Mond-Rover unternehmen, ein Selfie im Raumanzug schießen, sich auf eine Mond-Waage stellen und sich darüber freuen, um wie viel leichter man am Mond wäre.