Nautisches Gerät aus Flotte von Vasco da Gama im Guinness-Buch

Feine Linien

Mittels 3D-Lasertechnik fanden die Forscher feine Linien am Rand der Scheibe, die in Richtung Mitte gesehen jeweils fünf Grad auseinanderliegen - und somit bestätigen, dass es sich um ein Astrolabium handelt. "Diese Art von Technologie ermöglicht uns ein besseres Verständnis dafür, wie die Scheibe im 15. Jahrhundert funktioniert hat", wurde Teamleiter Mark Williams von der " University of Warwick" zitiert. Es sei ein "echtes Privileg" gewesen, ein solch "wertvolles Artefakt" näher zu erforschen.

Was "Astrolabium" bedeutet

Das Wort " Astrolabium" bedeutet in etwa soviel wie "Sternnehmer" und ist eine Art drehbare Sternkarte, mit dem der Himmel in ebener Form nachgebildet werden kann. Damit war es Seefahrern möglich, unter anderem die Uhrzeit und die Himmelsrichtungen zu bestimmen. Dem Bericht zufolge sind See-Astrolabien extrem selten: Heute gibt es nur noch 104 bekannte Exemplare.