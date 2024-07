Natürlich schleimig!

Bei unserem Rezept werden die Zutaten, die Stärke und das Wasser im Verhältnis drei zu zwei vermengt. Das bedeutet, du verwendest drei Tassen Maisstärke und mischst sie mit zwei Tassen heißem, aber nicht kochendem Wasser. Dabei lass dir am besten von deinen Eltern helfen! Also: Zuerst die Stärke in die Schüssel geben und dann das heiße Wasser zugeben, ordentlich rühren und gut abkühlen lassen. Dein Schleim ist übrigens eine sogenannte „Suspension“. Unter Suspension versteht man ein Gemisch aus einem gut verteilten Feststoff – bei unserem Schleim ist das die Stärke – und einer Flüssigkeit. Der feste Stoff löst sich dabei nicht in der Flüssigkeit auf.

Wenn du den Schleim aufheben möchtest, gib ihn am besten in ein Schraubglas oder ein gut verschließbares Kunststoffgefäß. Noch länger haltbar ist das Gemisch, wenn du es im Kühlschrank lagerst. Allerdings bitte nach spätestens zwei Wochen im Restmüll entsorgen und – und neuen Schleim zubereiten!

Übrigens, mit diesem selbst gemachten Schleim (natürlich ohne Glitzer und Farbstoff!) können auch kleinere Kinder gerne bedenkenlos spielen, denn er ist gesundheitlich gänzlich unbedenklich!

Fragen zum Experiment der Woche sende an kurier@sciencepool.org.