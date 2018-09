Bewohner von indischem Dorf rufen sich mit Melodien

Im Dschungel verlängern die Dorfbewohner die individuellen Rufe sogar noch auf etwa 30 Sekunden, inspiriert von den Geräuschen der Natur: "Wir leben umgeben von dichtem Wald, von Hügeln, in Kontakt mit der Natur, mit all den anmutigen Lebewesen, die Gott geschaffen hat", erklärt Dorfvorsteherin Khongsit. "Sie haben ihre eigene Identität, die Vögel, so viele Tiere können sich gegenseitig rufen."

Stellung der Frau

Die als "Jingrwai Lawbei" bezeichnete Tradition bedeutet ungefähr "Lied der ersten Frau des Clans", ein Hinweis auf die mythische Urmutter des Khasi-Volkes. Und tatsächlich nehmen die Khasi-Frauen in der Gemeinschaft einen zentralen Platz ein, was für Indien ungewöhnlich ist: Nach der Hochzeit erhält die Tochter Besitz und Land von ihrer Mutter, der Mann zieht bei seiner Frau ein und nimmt ihren Namen an.

Der Ursprung von "Jingrwai Lawbei" ist nicht bekannt. Nach Angaben der Einheimischen ist der Brauch so alt wie das Dorf, das schon seit 500 Jahren existiert. Doch die Tage der gesungenen Namen könnten gezählt sein, wenn in Kongthong mit Fernsehern und Mobiltelefonen der Fortschritt Einzug hält. Schon jetzt sind einige Namensmelodien von Bollywood-Songs inspiriert. Und immer mehr Jugendliche greifen lieber zum Handy, anstatt ihre Freunde mit Musik zu rufen. (Von Alexandre Marchand/AFP)