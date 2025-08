Fit für die Nachprüfung: Mit diesen Lerntipps klappt es garantiert

Struktur – aber wie?

"In einem ersten Schritt sollte man – idealerweise zusammen mit den Eltern – schriftlich einen Lernplan erstellen", schickt Kalina voraus. Das bedeutet: "Reflektieren, wo während des vergangenen Schuljahres in einem Fach Probleme wahrgenommen wurden, dann Lerninhalte in Kapiteln voneinander abgrenzen und häppchenweise auf Tage und Wochen aufteilen, fast wie bei einer Checkliste – dann kann man kontinuierlich die Fortschritte verfolgen."

Beim täglichen Lernen selbst bietet sich folgende Einteilung an: "Vormittags sollte Stoff angeschaut und im Hinblick auf bestehende Wissenslücken gelernt werden." Nach einem stärkenden Mittagessen steht nachmittags Wiederholen auf dem Programm – wobei die Aufnahmefähigkeit nicht ausgereizt werden soll. "Am späten Nachmittag darf Zeit für Ablenkung sein. Wenn man das Gefühl hat, alles zu verpassen, nagt das an der Motivation." Auch am Wochenende sollte man keine Lerneinheiten planen.