Musiktherapie: Im Takt mit Medizin und Heilung

Gänzlich ungeeignet ist laut Laczika jede Art von starr frequenter, computergenerierter Musik wie etwa Techno. Generell sei jede Form von akustischer Kompression schädlich. Laczika erklärt: „Wenn Sie heute eine Beatles-CD kaufen, ist die Musik – im Vergleich zu einer Schallplatte – schädlich, weil sie audio-komprimiert wurde. Die leisen Stellen wurden angehoben. Es gibt nur noch ein bisschen laut und sehr laut. Das ist eine akustische Vergewaltigung.“

Leider würden auch immer mehr Klassik-Produzenten damit anfangen, ihre Aufzeichnungen audio-komprimieren zu lassen. Der Unterschied ist für Laien kaum hörbar. „Das ist wie Feinstaub. Den sehen wir auch nicht, aber er ist messbar. Genauso ist es in der Musik.“ Laczika setzt daher vorzugsweise auf von Menschenhand gespielte Musik.

Konstantin Wecker war von dieser Wirkung so begeistert, dass er sich für ein Benefizprojekt zur Verfügung stellt. Am 17. März spielt er daher bei einem Benefizkonzert auf. Der Erlös kommt der Palliativstation an der MedUni Wien und Caritas-Projekten zugute.