Multiple Sklerose: Österreich liegt im EU-Vergleich im Mittelfeld

Im europäischen Vergleich liegt Österreich bei der Versorgung von Patienten mit Multipler Sklerose im Mittelfeld. „Die medizinische Infrastruktur ist sehr gut. Allerdings könnten die Frühtherapie und die Verschreibungshäufigkeit besser sein“, sagt der MS-Experte Michael Guger vom AKH Linz bei der Präsentation einer aktuellen Analyse von 15 EU-Staaten durch Biogen Idec. Demnach ist der Zugang zu innovativen Therapien in Deutschland am besten, in Polen am schlechtesten.

Anlässlich des heutigen Welt-MS-Tag will die Österreichische Multiple Sklerose Gesellschaft auf die Bedürfnisse von Betroffenen aufmerksam machen. MS ist die häufigste Erkrankung des Zentralnervensystems bei jungen Erwachsenen, die zu bedeutsamen Behinderungen führen kann. In Österreich leben rund 12.500 Menschen mit dieser chronisch-entzündlichen Erkrankung, bei der das eigene Immunsystem das zentrale Nervensystem angreift. Die Diagnose trifft die Menschen meist dann, wenn sie ihre Ausbildung beenden oder ihre Karriere beginnen – zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr. Zwei von drei Betroffenen sind Frauen.