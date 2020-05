Mit Cannabis rauschfrei Leid lindern

Gewinnung Für den medizinischen Einsatz wird der Wirkstoff mit aufwendigen Verfahren aus THC-armem Nutzhanf teilsynthetisch hergestellt und in Apotheken in Form von Kapseln oder Tropfen abgegeben. In bestimmten Fällen übernimmt die Krankenkasse die Kosten von etwa 400 € im Monat.



Rechtslage Der Anbau von THC-haltigen Pflanzen sowie deren medizinische Verwendung ist in Österreich verboten. In einigen Ländern (z. B. Spanien, Kanada, Niederlande, Deutschland) ist mit unterschiedlichen Ausnahmeregelungen auch standardisiertes natürliches Cannabis für medizinische Zwecke zugelassen, in Österreich aber nicht.