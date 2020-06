Mein Workout: Hallux Training

Es muss ja nicht immer das große Ganzkörpertraining sein – auch die kleinen Muskeln brauchen Aufmerksamkeit. Vor allem, wenn sie so große Auswirkungen auf unseren Körper haben. Ich war unlängst ziemlich überrascht, als mir eine Freundin von ihren Hallux-Übungen erzählt hat. Es gibt ein Training gegen diese hässlichen Fußverformungen? Her damit! Falsches Schuhwerk und eine falsche Belastung der Füße können nämlich dazu führen, dass die Muskulatur rund um die große Zehe verkümmert. Die Folge: der Großzehenspreizer zieht die große Zehe in Richtung kleiner Zehe – es entsteht eine unschöne Verdickung seitlich vom Zehenballen. Das ist nicht nur das Ende für sexy Sommerschuhe, sondern auch oft sehr schmerzhaft. Im schlimmsten Fall ist eine Operation notwendig.

Ich erinnere mich noch daran, dass ich als Kind mit meinen Zehen Taschentücher und Stifte vom Boden aufheben musste, um Plattfüßen vorzubeugen – die Fußorthopädie ist inzwischen einige Schritte weiter. Ähnlich der Wirbelsäulengymnastik für einen gesunden Rücken, bekommen jetzt auch die Füße eigene Trainingsstunden. Hier gibt es nicht nur vorbeugende Übungen gegen einen Hallux. Unsere Füße tragen uns durchs Leben – wenn sie nicht richtig eingesetzt werden, wirkt sich das auf die Knie aus, die Hüfte, den Rücken, sogar die Verdauung kann beeinträchtigt werden. Also: Ein Training, das sich wirklich lohnt.