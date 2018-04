Sorgt Baldrian für besseren Schlaf?

Behauptungen, wonach Baldrian den Schlaf verbessert, sind also aus der Luft gegriffen. Besser erforscht sind lediglich mögliche Nebenwirkungen. So ist etwa bekannt, dass Baldrian, in hohen Mengen verzehrt, die Leber schädigen kann [4]. Baldrian wird auch mit Nebenwirkungen wie Durchfall, Übelkeit und Bauchkrämpfen in Verbindung gebracht.

Ob mit Baldrian Schlaflosigkeit tatsächlich der Vergangenheit angehört, können jedoch nur zukünftige, verlässlichere Studien klären.

