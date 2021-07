Senken Ballaststoffe das Darmkrebsrisiko?

Darmkrebs gehört zu den häufigsten Krebserkrankungen. Etwa eine von 18 Personen erkrankt im Laufe des Lebens daran. Verdächtig ist, dass diese Krebsart in Afrika und Süd-Ost-Asien viel seltener ist als in westlichen Regionen wie Europa oder Nordamerika. Ist die ungesunde Ernährungsweise in den Industrieländern schuld? Manche Experten vermuten, dass die Ursache bei zu wenig Gemüse, Obst und Vollkornprodukten in unserem Speiseplan liegt. Einer Theorie zufolge sollen Ballaststoffe häufigere Stuhlgänge bewirken. Dadurch würden gesundheitsgefährdende Stoffe schneller ausgeschieden, was das Darmkrebsrisiko senken soll. Die Public-Health-Experten des Info-Service-Portals "medizin transparent" an der Donau-Universität Krems haben die Faktenlage geprüft.

Die Nahrungsergänzungsmittelindustrie stellt mit Produkten wie Weizenkleie oder indischen Flohsamen auch gleich die ihrer Meinung nach richtigen Produkte in den Supermarktregalen zur Verfügung. Versuchsteilnehmer, die in Studien regelmäßig solche ballaststoffhältigen Nahrungsergänzungsmittel einnahmen, haben jedoch nicht seltener Darmkrebs-Vorstufen bekommen als Teilnehmer, die solche Mittel nicht genommen haben.