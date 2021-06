Matura: Ab Montag wird kompensiert

Ein Schüler kann zu allen negativ beurteilten Klausuren Kompensationsprüfungen ablegen. Für die Gesamtnote in einem Fach zählen sowohl der Fünfer bei der schriftlichen Klausur als auch die Leistung bei der Kompensationsprüfung: Der Schüler kann also bestenfalls einen Dreier bekommen. Die vom Bifie erstellten Aufgaben für die Kompensationsprüfungen kommen in elektronischer Form an die Schule. Die noch verschlüsselten Daten können im Vorfeld der Prüfung von den Direktoren heruntergeladen und dann per Passwort entschlüsselt werden. Anschließend werden sie am Schulstandort ausgedruckt und kopiert. Die Schulen erhalten jeweils einen "Datencontainer" für den ersten (6. Juni) und zweiten Prüfungstag (7. Juni). Die beiden Prüfungstage gliedern sich nicht nach Prüfungsfächern auf: Das Bifie liefert jeweils Aufgabenpakete für alle Fächer. Für die Prüfungen in den Fächern mit zentraler Aufgabenstellung sind an den beiden Tagen genaue Zeitfenster vorgesehen, die die Schulen nach Bedarf nützen können (z.B. Aufgabenpaket 1 in Mathematik von 07.30 bis 09.00 Uhr usw.). Wie sich die Prüfungen aufteilen, ist Sache der jeweiligen Schule und davon abhängig, wieviele Schüler in den einzelnen Fächern antreten bzw. wie viele Prüfer verfügbar sind und sich die Prüfungen mit dem normalen Unterricht der Lehrer vereinbaren lassen.

Technisch stellt das Bifie etwa für die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch zehn Aufgabenpakete bereit - fünf für den ersten und fünf für den zweiten Tag. Jedes Paket kann dabei für drei Kandidaten verwendet werden (aufgrund der Vorbereitungs- und Prüfungszeiten sehen sich diese drei nicht, Anm.). Bei mehr als 15 Kandidaten an einem Tag müssen Parallelkommissionen gebildet werden. Zur mündlichen Matura dürfen alle Kandidaten - unabhängig vom Ergebnis der Kompensationsprüfungen - antreten.