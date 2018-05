Maker Faire: Zündende Ideen beim Bastlerfestival

Querdenker, Enthusiasten, Handwerker – Selbermacher können mehr. Do-it-yourself aus Spaß am Erfinden, Umsetzen und Selbstverwirklichen ist angesagt. Aus dem Handanlegen mangels Alternativen ist eine Beschäftigung mit Kultstatus geworden; DIY ist jetzt cool.

Auch in Österreich boomt die Lust am Tüfteln und Basteln – den Beweis liefert die Maker Fair Vienna: 900 Bastler zeigen am 5. und 6. Mai in der Wiener Meta-Stadt (22., Stadlauer Straße 41A) ihre innovativen Ideen und laden zum Mitmachen ein.

Programm

Das Motto heuer lautet „The Future of Building – Wenn Maker Häuser bauen“. Doch die Aussteller zeigen mehr als 3D-Baudruckroboter für Betonwände und Baumodule für sechsgeschoßige DIY-Gebäude. Die Programmübersicht beginnt mit A wie „A Bag Recycling & Upcycling“, wo aus Sackerln und Kaffeepackungen Taschen und Rucksäcke entstehen, und endet mit Z wie „Zoltar Fortune Teller Machine“, wo ein alter Jahrmarkt-Wahrsageautomat mit einem Lego-Computer verschmilzt.

Österreich hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Maker-Dorado entwickelt, wissen Insider. DIY macht glücklich, wissen Psychologen: „Sich in der Hand-Arbeit zu verwirklichen, schafft Zufriedenheit“, führt Natalia Ölsböck aus. Ein ansehnliches Ergebnis der Anstrengung möbelt das Selbstbewusstsein auf. Sogar Rückschläge bringen voran, überwundene Hürden machen doppelt Freude.