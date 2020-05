Männer unters Messer?

Der Wiener Sportmediziner und Ernährungswissenschafter Paul Haber (68) wundert sich über den irrationalen Schrecken der Zahl 50: „Physiologisch kennen wir vier Abschnitte im Leben: Bis 25 herrscht Wachstum auf der ganzen Linie. Von 25 bis 35 genießen wir den Lebenshöhepunkt an Kreativität, Muskelkraft, Knochendichte und Ausdauer. Ab 35 beginnt der Prozess, bei dem es linear bergab geht, mit einem jährlichen Minus von einem Prozent. Der nächste Bruch folgt erst mit 70, bei Männern übrigens in puncto Kreislauf sogar signifikant schneller.“ Dass das „Pensionsalter für weibliche Reize“ deutlich angehoben wurde, liegt also nicht bloß an Kosmetik und Chirurgie. Haber: „Männer neigen zu mehr Risiko und kennen oft ihre eigenen Grenzen nicht.“

Oder, wie es der geniale polnische Satiriker Gabriel Laub ( 1998) formulierte: „Heldenhaftigkeit ist eine Todesart, keine Lebensart.“ Apropos „Helden“! 2013 werden so viele männliche Weltstars wie selten zuvor 50.

Sind sie deshalb auch Star(r) vor Angst?

Sechs Fallstudien aus der Glitzerwelt, bei denen sich Weltschmerz und (Über-)Lebensfreude die Waage halten: fifty-fifty eben.