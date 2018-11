Liebe und Sex: Was der Mensch von den Tieren lernen kann

Wenn Penisse singen und riechen können

Vorhang auf! Das männliche Geschlechtsteil in seiner tierischen Vielfalt. Schon recht erstaunlich.

„ Penisse können einen öfter mal überraschen. Das weiß ich aus Erzählungen von Freundinnen, aber auch in der Tierwelt sollten die Weibchen auf der Hut sein“, heißt es im Buch „Tierischer Sex“ von Dagmar van der Neut. Daher wird Sie erstaunen, wie harmlos der Geschlechtsteil des männlichen Krokodils daherkommt: Er ist nämlich nicht, wie Sie denken. Keine Schuppen, keine Panzer – die Echsen sind diesbezüglich auch nur „Menschen“. Ihr Penis ist „ziemlich schlaff und ein verletzbares Ding“, schreibt van der Neut.

Korkenzieherding

Anders hingegen der Moschusenten-Erpel, der bei Erregung das ausfährt, was in erotischen Romanen sehr gerne und sehr anschaulich als „Liebespfahl“ umschrieben wird. Das ist des Erpels Ding tatsächlich: Sein Penis ist ein so genannter Korkenzieherpenis, der mit einer Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometer ungefähr wie eine Matratzensprungfeder hervorschnellt. Und wie finden das die Moschusenten-Damen? Nun, die Natur hat sich was gedacht – sie verfügen über eine im Körper versteckte Vagina. Klingt kompliziert. Aber wie heißt es so schön: Wer suchet, der findet.

Und dann wäre da noch die Sache mit dem doppelten Penis, auch „Hemipenis“ genannt. Schlangen oder manche Echsen haben so einen – mitunter sogar mit Stacheln ausgestattet. Zur Begattung nach dem „Doppelsteckerprinzip“ kommt es allerdings nicht – beim Anschmiegen an Madame Schlange wird nur ein Teil eingeführt, der vom Weibchen abgewandte Part muss derweil pausieren.

Laut, sehr laut

Dass es sogar Penisse gibt, die riechen können, beweist der Delfin. Der klassische Fall von „schwanzgesteuert“ – es ist nämlich der Geruch der Vagina, der dem Tümmler via Penis, die Fährte vorgibt. Und ab geht’s. Nicht minder interessant: der singende Penis der männlichen Ruderwanze. Er wirft natürlich sofort folgende Frage auf: Was singt er denn? Eigentlich nix. Die Geräusche entstehen, indem der Wanzerich sein Glied (es ist etwa so dünn wie ein Menschenhaar) über seinen Bauch reibt. So wird ein Schall von 99,2 Dezibel produziert. „Biologen zufolge ist der ,singende Penis’ das lauteste Tier der Welt, in Relation zu seiner Größe“, heißt es in dem Buch.

Zum Abschluss der Ende eines Mythos: der Gorillapenis, den viele als Giganten fantasieren. Doch er ist – erigiert – nur drei Zentimeter lang.