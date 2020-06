Leben ohne Krankenkasse

Jetzt hat Obama also mit Müh und Not geschafft, was in Österreich seit Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit ist: Die Krankenversicherung für alle. Tatsächlich sind auch hierzulande in früheren Zeiten Menschen elendiglich zugrunde gegangen, weil sie nicht das Geld hatten, zum Arzt zu gehen oder sich in Spitalspflege zu begeben.

"So oft ich mit einem Rezept in die Apotheke geschickt wurde, klagte meine Mutter, wie lange das noch dauern würde", schreibt die 1869 in eine arme Weberfamilie in Inzersdorf bei Wien geborene Adelheid Popp in ihren Jugenderinnerungen. Als ihr Vater krank wurde, verschlangen ärztliche Hilfe und Medikamente die ohnehin kargen Reserven. Nur allzu oft wurde der Tod leidender Angehöriger geradezu herbeigesehnt – damit die gesunden Familienmitglieder wieder ihre Essensrationen bekommen konnten.

Jeder Arztbesuch, jedes Medikament musste aus der eigenen Tasche bezahlt werden. Adelheid Popp hatte 14 Geschwister, 10 starben früh, und immer wenn eines krank war, wurde ein anderes zur Arbeit geschickt, um für die Arztkosten aufkommen zu können. Als dann der Vater starb, mussten Adelheid und die verbliebenen Geschwister die Schule abbrechen und für den Familienunterhalt sorgen – zumal es natürlich auch keine Pensionsvorsorge gab.

Nur wenige Berufsgruppen hatten schon früh erkannt, dass ein Leben ohne Versicherungsschutz untragbar war. So schlossen sich Bergknappen im späten Mittelalter zu freiwilligen Solidargemeinschaften zusammen und zahlten kleine Beträge für den Ernstfall ein.

Im 19. Jahrhundert wurden weitere freiwillige Arbeiterkrankenkassen gegründet, doch gerade diejenigen, die der Hilfe am dringendsten bedurften, konnten sich die Beiträge nicht leisten und blieben ohne Schutz.

In diesen Tagen schleuste sich die Journalistin Kitty Sweetman für ein paar Tage in die Vettersche Flaschenkapselfabrik in Wien-Favoriten ein, um die Arbeitsbedingungen der Akkordarbeiterinnen zu studieren. Es kam immer wieder vor, dass sich junge Frauen in der Färberei durch Lacke schwere Vergiftungen zuzogen, doch keine von ihnen wagte es, auch nur einen Tag zu Hause zu bleiben, weil in diesem Fall kein Lohn gezahlt wurde. Wer zu krank war, um weiterarbeiten zu können, war auf Betteln und Hausieren angewiesen.