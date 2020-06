Frühlingszeit – Allergiezeit

Dauern Beschwerden wie Schnupfen, Niesen, juckende und tränende Augen länger als vier Wochen, sollte man auf jeden Fall einen Allergiespezialisten aufsuchen. Man kann sich aber auch von seinem Smartphone helfen lassen: Der Österreichische Pollenwarndienst bietet seinen Informationsservice zugeschnitten auf die individuelle Reaktionslage eines Allergikers an. Um zur "personalisierten Pollenwarnung" zu kommen, müssen über zumindest fünf aufeinanderfolgenden Tage die Beschwerden ins „Pollen-Tagebuch“ – erreichbar über die App oder auf www.pollentagebuch.at – eingetragen werden.

Auf Basis dieser persönlichen Symptomdaten werden Pollenallergiker einer bestimmten Reaktionslage zugeordnet und ähnlich den Haut-UV-Typen in vier Klassen eingeteilt. Die allgemeine Vorhersage (keine bis sehr hohe Belastung) wird künftig entsprechend der errechneten Klasse nach oben oder unten revidiert. Wird das integrierte GPS eingestellt, passt sich die Pollenwarnung bei einem Ortswechsel entsprechend der neuen Position an. Da sich die persönliche Belastung im Saisonverlauf verändern kann - also abhängig von Stressbelastung, Tagesverfassung – sollte man seine Beschwerden regelmäßig, am besten täglich, in das Pollen-Tagebuch eintragen.