Nur nicht die Nerven verlieren

Resilienz

Man kann seineResilienz trainieren. Wir wissen aus Studien mit Zwillingen, dasszu etwa 40 Prozent genetisch bedingt ist. Und Frauen sind generell etwas widerstandsfähiger als Männer. Die Gene sind aber im Laufe unseres Lebens beeinflussbar – Umweltbedingungen und der soziale Einfluss wirken sich stark aus. In unserer schnelllebigen Gesellschaft handeln wir oft, ohne darüber nachzudenken. Es wird oft darüber geredet, mehr zu tun und endlich zu handeln – doch ich denke der nächste Schritt ist zunächst Reflexion, darüber nachdenken, was die Konsequenzen des Handelns sind. Wir werden diese Reflexion in Zukunft viel öfter brauchen, weil die Welt sich zu schnell bewegt und wir oft zu oberflächlich durchs Leben gehen.

Wie kann das bei Stresssituationen im Alltag aussehen?

Bei Resilienz geht es darum, wie man eine neue Situation, die Stress verursacht, in seine eigenen Erfahrungen einbetten kann. Kann man eine Lösung in seinem eigenen Erfahrungsschatz finden? Gibt es jemanden im Umfeld, der dabei helfen kann?

Erfahrungen, die man im Laufe seines Lebens macht, hängen zusammen – es geht darum, sie als zusammenhängendes Netzwerk in einem Prozess zu sehen statt als einzelne Hürden.

Stress ist hierbei nichts Negatives. Alles im Leben verursacht irgendeine Form von Reaktion – das kann Stress oder etwas anderes sein. Ein erfahrener Mensch kann in einer neuen Situation alles Unwichtige ausblenden und schnell erkennen, worum es wirklich geht – was ist neu an der Situation, wie kann ich damit umgehen und wenn nicht, wer kann mir dabei helfen. Vergleichen Sie das mit einer Situation, wo jemand sich ein Bein bricht oder sich verliebt: Was habe ich gemacht, wie bin ich damit umgegangen, wen habe ich um Hilfe gebeten?

Sie sagen, es geht um den Prozess, nicht um einzelne Momente – inwieweit hat Resilienz damit zu tun, wie gut man in der Kindheit gelernt hat mit neuen Herausforderungen umzugehen?

Wenn man als Kind lernt, mit schwierigen Situationen umzugehen, sich selbst Zeit zu geben darüber nachzudenken, welche Auswirkungen das hat und eine Lösung zu finden. Es gilt, darüber zu reflektieren, was man von bisherigen Erfahrungen schon weiß und die neue Situation auf Basis dieser Erfahrungen zu meistern.

Viele Menschen beschäftigen sich immer wieder mit der Frage, warum passiert das gerade mir?

Es fällt uns leicht, uns immer wieder selbst die Schuld für Dinge zu geben, die passieren. Es ist wichtig, das große Ganze zu sehen. In so einer Situation hilft es, mit anderen Menschen zu reden, die einem helfen, die Dinge ins rechte Licht zu rücken.