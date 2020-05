Kritik für WHO-Bericht zu E-Zigaretten

In ihrem Beitrag in "Addiction" kritisieren die Tabak-Experten nun, die WHO habe nicht anerkannt, dass die Konzentration giftiger Stoffe in E-Zigaretten "meist nur einen winzigen Bruchteil dessen beträgt, was in Zigarettenrauch gefunden wird". Mit Blick auf die von der WHO geäußerten Bedenken wegen des Passivrauchens bei E-Zigaretten heißt es, es gebe "kein bedeutendes Gesundheitsrisiko". "Die Nutzung von E-Zigaretten könnte in diesem Jahrhundert Millionen Leben retten", erklärte der französische Tabak-Experte Jacques Le Houezec, Mitautor des "Addiction"-Artikels.

Der Markt für E-Zigaretten ist in den vergangenen Jahren förmlich explodiert. Nach WHO-Angaben betrug der weltweite Umsatz im vergangenen Jahr geschätzte drei Milliarden Dollar (2,3 Milliarden Euro).