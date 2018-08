Klimawandel: Was er mit dem Ende von Hochkulturen zu tun hat

Immer öfter finden Forscher einen Zusammenhang zwischen Aufstieg/Fall von Völkern und sich änderndem Klima: So haben 73 Wissenschaftler aus 24 Ländern 2013 die bisher umfassendste Studie dazu vorgelegt. Sieben Jahre lang haben sie für ihr Forschungsprojekt Pages 2k die Temperaturentwicklung der vergangenen 2000 Jahre auf allen Kontinenten außer Afrika unter die Lupe genommen. Aus weltweit 511 Klima-Archiven konnten die Forscher die Klima-Historie Europas aufs Jahr genau rekonstruieren:

So fielen die Blütezeiten des Römischen Reiches („Optimum der Römerzeit“ genannt) und des Deutschen Reiches in regenreiche Warmzeiten;

schlechte Zeiten wie Völkerwanderungen, („Pessimum der Völkerwanderungszeit“ genannt), Pest und Dreißigjähriger Krieg ereigneten sich in Phasen rauen Klimas.

Der Historiker Philipp Blom hat diese Epoche in seinem Buch Die Welt aus den Angeln analysiert und meinte in einem KURIER-Interview: „Es ist unglaublich, wie sehr sich die europäischen Gesellschaften zwischen 1600 und 1700 innerhalb von drei Generationen verändert haben.“ Diese Veränderung sei mit der sogenannten Kleinen Eiszeit (Periode relativ kühlen Klimas vom 15. bis zum 19. Jh.) zusammengefallen. „Das legt nahe, dass es da einen Zusammenhang gibt. Eigentlich ist es ein Naturgesetz: Wenn sich unsere Umweltbedingungen ändern, müssen auch wir uns ändern.“ Damals sei alles anders geworden, von der Landwirtschaft über die Wirtschaft bis hin zur politischen Ordnung, Kultur und Philosophie.

Aus der Not heraus gab es um 1600 sogar eine Bildungsrevolution. Damals brauchte es „eine neue Art von Menschen – die lesen und schreiben können, in Städten wohnen und durch Bücher sowie Debatten Dinge anders lösen können. Das hat geholfen, Europa zu transformieren“, glaubt Blom.

Unser Kontinent steht mit klimabedingten Veränderung aber nicht alleine da:

Auch in Nordamerika ließ eine mittelalterliche Warmphase, in der es ähnlich mild wie heute war, das Leben erblühen. Insbesondere in nördlichen Regionen wie Colorado und Iowa siedelten immer mehr Indianer, ihre Maisfelder gediehen prächtig. Im 13. Jahrhundert aber verschwanden ganze Kulturen wie die Anasazi aus Nordamerika – kein Zufall: Die Abkühlung brachte Dürre.

In Südamerika erstarkte zeitgleich das Inka-Reich; es dehnte sich bald über 4000 Kilometer aus. Zuvor hatten wiederkehrende Dürreperioden bereits das Schicksal der Maya-Kultur besiegelt: Um 1000 ging sie unter.

Auch in Asien bestimmte das Klima wesentlich das Schicksal. Dort ist es vor allem der Monsun, der Regen bringt. Indien erlebte mit dem Mittelalterlichen Optimum einen Aufschwung: Zur ersten Jahrtausendwende erreichte es einen bis zur Neuzeit nicht überbotenen Bevölkerungszuwachs.