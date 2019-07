Klimawandel lässt Palmen in Österreich gedeihen

Ausbreitung möglich

An den nun dokumentierten Standorten finden sich jeweils wenige Dutzend Jungpflanzen, die die Winter ganz ohne gärtnerische Zuwendung überlebt haben. "Dadurch, dass es schon mehrere Fundorte in nur wenigen Jahren geworden sind, ist das doch ein Anzeichen für eine beginnende Ausbreitung", sagte der Forscher.

Zum großflächigeren Palmenhain würden sich die Vorkommen in nächster Zeit nicht auswachsen, am Beispiel des Tessins in der Schweiz zeige sich aber, in welche Richtung die Entwicklung gehen könnte. Da es in den Tieflagen an der Alpensüdseite im Mittel rund zwei bis drei Grad wärmer ist als hierzulande, wurden dort erste Verwilderungen der Hanfpalme schon vor längerer Zeit festgestellt. Mittlerweile sei die Art dort aber zahlreich anzutreffen - und das nicht nur in Wohngebieten, wo der Prozess beginnt, sondern auch bereits im Unterwuchs in naturnahen Wäldern. Auch in nördlicheren Schweizer Städten wie Zürich sei das Phänomen im Vergleich zu Österreich bereits um zehn bis 15 Jahre fortgeschritten.

Ihren Erfolg in zumindest vormals eher alpin geprägten klimatischen Umgebungen verdankt die Pflanze dem Umstand, dass sie "von Natur aus die kältetoleranteste Palme ist", so Essl. Sind die Winter derart mild wie in letzter Zeit in Wien und Umgebung, sei ihr Überleben relativ gesichert. Immerhin waren die vergangenen Jahre um bis zu zwei Grad Celsius wärmer als der langjährige Durchschnitt.

Spürbare Veränderung

Am Beispiel dieser "ikonischen Art" zeige sich sehr eindrücklich, wie stark der Klimawandel hierzulande die Voraussetzungen für Tiere und Pflanzen verändert. Während angestammte Arten damit mitunter schlecht zurecht kommen und in höhere Lagen ausweichen müssen, setzen sich anpassungsfähige eingeschleppte Arten (Neobiota) in den warmen Tieflagen fest. "Das zeigt, dass diese Veränderung nicht nur etwas ist, was in der Zukunft passieren wird, sondern schon heute zu spüren ist. Das unterstreicht die Notwendigkeit, viel ambitionierter als bisher Klimaschutz zu betreiben", betonte Essl.