Vorbildlicher Umgang mit Kindern in einem Wiener Spital

Nicos Beine und auch die Arme sind fragil. Der Bub leidet an einer seltenen Gefäßerkrankung. Er ist permanent in Gefahr. Wenn er Pech hat, beginnt sein Gehirn wieder zu bluten oder erleidet einen Infarkt. Mehrere Male in seinem jungen Leben hatte er bereits Pech. Von Montag bis Freitag lebt der Bub, der sich tapfer gegen den Feind in seinem Körper stemmt, mit seiner Mutter im Preyerschen Kinderspital – einer in Österreich einzigartigen Station.

Sie erfüllt zwei Aufgaben gleichzeitig: Im Notfall kann Nico sofort intensiv versorgt werden. Droht keine Gefahr, kann er mit dem geschulten Personal damit beginnen, seine Wahrnehmung, seine Motorik und seiner Ausdrucksmöglichkeit verbessern.

„Im Laufe der Zeit baut sich selbstverständlich eine Beziehung auf“, erzählt die diplomierte Krankenschwester. „Wir wissen viel voneinander.“ Nicos Mutter nickt, nicht glücklich, aber erleichtert. „Ich bin mir nicht sicher, ob wir das alles ohne die Hilfe der Leute hier im Spital schaffen könnten.“ Die Leute hier bemühen sich auch um die Sorgen der Eltern. Silvia Tauchner betont: „Die ganze Familie läuft bei uns keinen Sprint, sie muss sich die eigenen Kräfte für einen Marathon einteilen.“