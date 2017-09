Dieser Tage sah man sich an höchster Stelle genötigt, die Stimme zu erheben: Alle, die in besonderer Verantwortung stehen, sollten "den Schrei der Erde und den Schrei der Armen, die am meisten durch Umweltzerstörung betroffen sind, hören", mahnte Papst Franziskus bei der Generalaudienz am Petersplatz in Rom.

Und da war noch nicht einmal klar, wie groß die Zerstörungswut von Hurrikan Harvey tatsächlich sein würde. Klar, US-Präsident Donald Trump richtet das Augenmerk auf die Rettungseinsätze. Klimaschutz als Sturm-Prävention? Kein Thema!

Dabei kamen die Fluten in Texas alles andere als plötzlich. Längst sind Stürme und Überschwemmungen für den südlichen Bundesstaat Routine: Schon 2015 und 2016 stand man unter Wasser, 76 Prozent der Texaner waren betroffen. Künftig könnten es durch den Klimawandel noch mehr sein. 123 Millionen Menschen leben in den USA in Küstennähe. Bis 2035 seien 170 Gemeinden von chronischer Überschwemmung bedroht, schätzt die Organisation Union of Concerned Scientists. Bis 2060 seien es 270.

Golf von Mexico

Der Golf von Mexico als potenzieller Klimawandel-Hotspot? Dass Ereignisse wie Harvey jetzt öfter passieren werden, glaubt auch Michael Staudinger. Auf die Frage, ob das jetzt der Klimawandel sei, sagt der Direktor der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik: "Es ist ein Element. Klimamodelle sagten vorher, dass Hurrikans im Atlantik häufiger werden." Schließlich sei der Golf von Mexico in den vergangenen Jahren um ein Grad wärmer geworden. Klingt wenig, doch die Erderwärmung führt zu einer feuchteren Erdatmosphäre, weil wärmere Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann. Dadurch bringen Wirbelstürme mehr Regen als früher. Meteorologe Staudinger: "In der Nähe von Houston sind jetzt zum Beispiel mehr als 1100 mm Niederschlag gefallen." Zum Vergleich: "Das ist ungefähr die Jahresmenge in vielen Orten in Österreich."

Verheerender

Wissenschafter sind sich ziemlich sicher, dass Hurrikane, Zyklone und Taifune durch die Erderwärmung zwar nicht häufiger, aber verheerender werden. Stefan Rahmstorf vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) bringt es auf den Punkt: Harvey sei nicht durch den Klimawandel verursacht worden, aber "seine Auswirkungen – die Sturmflut und vor allem die extremen Regenmengen – wurden sehr wahrscheinlich durch die vom Menschen verursachte globale Erwärmung verschlimmert". Und Staudinger ergänzt: "Man rechnet damit, dass die Häufigkeit der Hurrikans der Kategorie 4 und 5 bis zum Jahr 2100 um den Faktor zwei zunimmt."

Foto: APA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA

Weitgehende Einigkeit herrscht in der Wissenschaft auch darüber, dass der Anstieg der Meeresspiegel durch den Klimawandel die Folgen schwerer Stürme verstärkt. Denn je höher der Meeresspiegel, desto schneller werden Küstenstädte überschwemmt. Ein simples Beispiel: Hätte der verheerende Hurrikan Sandy nicht 2012, sondern ein Jahrhundert früher gewütet, wäre Manhattan wohl nie überflutet worden – damals lag der Meeresspiegel etwa 30 Zentimeter niedriger.

Wer das Jahr 2017 mit Fokus auf den Klimawandel betrachtet, findet rasch viele verdächtige Ereignisse: Starke Hagelschauer verwüsteten ganze Urlaubsregionen an der Adria. Verheerende Waldbrände brachten Feuerwehren in Italien, Portugal, Frankreich und Korsika an ihre Grenzen. Mariazell versank Ende April meterhoch im Schnee, während das Eis des Larsen-C-Schelf in der Antarktis so instabil wurde, dass es brach.

Wetter vs. Klima

Wissenschafter warnen zwar ständig davor, Wetterkapriolen nicht mit dem Klimawandel in Verbindung zu bringen. Allerdings: Hellhörig ist man allemal. Nehmen wir nur den Fall des Bergunglücks in Salzburg, bei dem unlängst eine ganze Seilschaft abgestürzt ist. "Der Gletscher war blank und mit einem aus Firn nicht zu vergleichen", sagt Staudinger. Natürlich habe es früher auch blanke Gletscher gegeben, aber nur kurz und nicht über den ganzen Sommer. "Wenn der Gletscher von Ende Juni bis Ende August blank ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand darauf ausrutscht, natürlich größer."

Der Bergsturz über dem Schweizer Dorf Bando ist dagegen ziemlich sicher dem Klimawandel geschuldet – dem schwindenden Permafrost, um genau zu sein. 2080 wird der zum Beispiel auf der Zugspitze verschwunden sein, haben Forscher errechnet. Staudinger: "Das ist in Österreich ähnlich. Die Permafrostgrenze liegt derzeit auf 2500 Meter Höhe und wird in den nächsten 20 bis 30 Jahren auf 2900 Meter steigen. Überall dort, wo die geologische Struktur so ist, dass der Permafrost alles zusammenhält, gibt es riesige Probleme mit der Stabilität. Felsstürze wird es also häufig geben", sagt der ZAMG-Chef. Österreich habe aber einen Vorteil: Es wurde nicht so nahe an exponierte Stellen heran gebaut wie in der Schweiz.

Dringender Handlungsbedarf

Kein Wunder also, dass das Umweltbundesamt in seinem am Donnerstag vorgelegten Klimaschutzbericht 2017 "dringenden Handlungsbedarf" für Österreich sieht: "Um die Ziele für 2030 und 2050 (weitgehender Verzicht auf fossile Energieträger) zu erreichen, ist ein weitreichender Wandel von Gesellschaft und Wirtschaft notwendig."

Ein Schelm, der jetzt denkt, Österreich sei ähnlich Klimawandel-resistent wie die USA. Dort meint Trump noch immer, Klimaschutzmaßnahmen würden Jobs kosten. Dass der Klimawandel Katastrophen verursachen und dadurch der Wirtschaft seines Landes große Schäden zufügen kann, erkennt er offenbar nicht.

P.S. Das Karlsruher Institut für Technologie hat die Schäden, die Harvey allein in Texas angerichtet hat, errechnet: Mit 58 Milliarden US-Dollar gehört Harvey zu den zehn teuersten Naturkatastrophen seit 1990.