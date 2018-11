Kakadus sind raffinierte Bastler

Goffin-Kakadus sind erfindungsreiche Hersteller von Werkzeugen, die ihnen Zugang zu Futter ermöglichen. Sie beißen dazu Karton oder Holz zurecht oder formen Draht zu Haken, wie in Experimenten beobachtet wurde. Die Vögel sind auch in der Lage, Distanzen abzuschätzen und entsprechend längere oder kürzere Hilfsmittel herstellen, um ans Futter zu kommen, zeigten Wiener Forscher in einer neuen Studie.

Gefangenschaft macht erfinderisch

In der Natur gebrauchen indonesische Goffin-Kakadus keine Werkzeuge. Eine Wiener Forschergruppe zeigt aber seit Jahren bei in Gefangenschaft gehaltenen Tieren ihre erstaunliche Fähigkeit. So formen sie mit ihren Schnäbeln etwa aus Karton oder Holz Stäbchen und holen sich damit Futter, das sie ohne dieses Hilfsmittel nicht erwischen würden.