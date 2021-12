Jetzt im Handel: Das KURIER-Magazin "MEDICO"

Am Salmsee treffen sich ganz besondere Eisheilige: Sie schwören auf das Eisbaden. Die Kryotherapie (so wird die Therapie durch Kälte medizinisch bezeichnet) wirkt auf vielerlei Art, ist entzündungshemmend und lindert rheumatische Beschwerden oder chronische Schmerzen.

Das Magazin greift aber noch weitere Themen auf: Wie kann etwa ausgerechnet eine Hypnose Menschen mit Reizdarmsyndrom helfen? Ein riesiges, mit dem Gehirn verbundenes Nervengeflecht umgibt den Darm. Die „Darmhypnose“ spürt fehlerhafte Verknüpfungen auf und dämmt Symptome wie Durchfall oder Bauchweh ein. Dass der Darm gut auf Bewegung anspricht, ist bekannt. So tut bereits regelmäßiges Spazieren der körperlichen Gesundheit gut – und regt nebenbei das Wachstum von Gehirnzellen an. Warum man dabei Wörter rückwärts buchstabieren sollte, weiß eine Gehirntrainerin. Eine weitere Expertin wiederum erklärt die „Psychologie des Gelingens“ – damit die Neujahrsvorsätze langfristig gelingen. Da das Leben aber Missgeschicke inkludiert, geben wir Eltern einen Erste-Hilfe-Guide: Was ist zu tun, wenn das Kind gestürzt ist, sich verletzt oder geschnitten hat? Das und mehr: im „Medico“.