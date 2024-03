Weltbevölkerung: Zehn Milliarden Menschen im Jahr 2065 auf der Erde

Bei den Berechnungen orientiert sich das Team an den sogenannten "Shared Socioeconomic Pathways" (SSPs) in denen der Weltklimarat (IPCC) verschiedene Entwicklungswege bis zum Jahr 2100 beschreibt, die dann zu unterschiedlichen Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre führen. In der Arbeit geht man von dem aus heutiger Sicht wahrscheinlichsten Szenario - genannt "Mittelweg", "Fortführung der bisherigen Entwicklung" oder "SSP2" - aus, bei dem sich die Einkommensverteilung weltweit weiter auseinander entwickelt, die internationale Kooperation sich nur geringfügig verbessert, sich die Umweltsituation entsprechend weiter verschlechtert und die Weltbevölkerung moderat wächst. Allerdings: Es gibt auch andere Szenarien, in denen die Welt etwa auf dem "fossilen Weg" bleibt, was eine deutlich stärkere Erderhitzung und eine entsprechend markante Abnahme der Weltbevölkerung bedeuten würde.

In ihrem Arbeitspapier haben die Wissenschafterinnen und Wissenschafter des Internationalen Instituts für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien und vom Wiener Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital (WIC) ihre bereits im Jahr 2013 erstellte Prognose zur Entwicklung der Weltbevölkerung nach 2018 zum zweiten Mal überarbeitet. In der kürzlich erschienenen, kurz "WIC2023" betitelten Arbeit wurden neue Bevölkerungs-, Bildungs- oder Migrationsdaten sowie auch Effekte der Covid-19-Pandemie oder des Ukraine-Krieges eingearbeitet.

Damit liegen die Werte ein gutes Stück über der Prognose aus dem Jahr 2013 ("WIC2013") als man von einem weltweiten Allzeithoch um 9,4 Mrd. um das Jahr 2070 und rund 8,9 Mrd. Menschen um 2100 ausging. In der Überarbeitung "WIC2018" lag man mit einem Höhepunkt von 9,7 Mrd. um 2070 und rund 9,3 Mrd. Menschen am Jahrhundertende schon etwas höher.

Die Analyse von vor zehn Jahren basierte vielfach noch auf Statistiken aus dem Jahr 2010. Es war also durchaus an der Zeit für eine grundlegende Überarbeitung, so die Leiterin des "Population and Just Societies"-Programmes (POPJUS) des IIASA, Anne Goujon, im Gespräch mit der APA. Seither habe etwa der Klimawandel deutlich Fahrt aufgenommen, dazu kamen neue Kriege und Unruhen, die die Migrationsströme veränderten, und nicht zuletzt die Covid-19-Pandemie, die eine weltweit spürbare Übersterblichkeit mit sich brachte. In den neuen Langzeit-Berechnungen ist aber selbst Covid nur eine kleinere Delle in der nach oben zeigenden Gesamtentwicklung. Die Lebenserwartung nimmt seitdem wieder zu, betone Goujon.

Kindersterblichkeit ging stärker zurück als angenommen

Die relativ großen Unterschiede zu den früheren Prognosen erklären sich vor allem darin, dass in vielen Ländern des Südens die Kindersterblichkeit glücklicherweise stärker als erwartet reduziert werden konnte. Zum Beispiel im südlichen Afrika ist dies "das Resultat von Impfkampagnen, internationaler Hilfe und verbesserter Hygiene", so die Demographin. Dazu komme, dass man eigentlich davon ausging, dass die Geburtenraten mit dem tendenziell steigenden Bildungsniveau in vielen dieser Staaten stärker zurückgehen würden als zuletzt beobachtet. In manchen Ländern habe sich hier wenig verändert: "Das haben wir nicht vorhergesehen." So wurde etwa in Pakistan 2017 zum ersten Mal seit den 1990ern eine Volkszählung durchgeführt - mit dem Ergebnis, dass man die Annahmen zur dortigen Bevölkerung bis 2100 gleich um ganze 150 Millionen anheben musste, auch weil die Geburtenraten dort kurz sogar hinaufgingen.