In einem Jahr um fast 20 Jahre jünger

Also dann doch mit Hilfe. Lohninger erklärt: "Beim Bild, das das Herz in 24 Stunden gemalt hat, werden die Problembereiche im persönlichen Lebensstil sichtbar. Dadurch ist man motiviert, an den entscheidenden Schrauben zu drehen, damit das passiert, was erreicht werden soll." Ich setze mir ein Ziel: Ich will mein biologisches Alter zumindest an mein echtes Alter angleichen.

Eine umfassende Blutuntersuchung zeigt mir zunächst auf, welche Nährstoffe mir fehlen – allen voran Vitamin D. Zusätzlich gibt mir Lohninger auf mich abgestimmte Ernährungsempfehlungen, die ich so weit wie möglich einzuhalten versuche. Parallel dazu brauche ich mehr Entspannung, also gibt es im 10-Tages-Rhythmus eine regenerierende Massage, die Anspannungen lösen und Energiequellen öffnen soll.

Wenige Monate später gibt es die nächste Kontroll-Messung – ich bin skeptisch, ob so kleine Veränderungen wirklich so viel bewirken können. Doch die Messung spricht für sich. Mein biologisches Alter ist um ganze 19 Jahre von 42 auf 23 heruntergerutscht. Mein Herz "spart" sich nun täglich rund 3000 Herzschläge und muss sich daher auch weniger an­strengen.