Studie: Liebe zum Hund ist größer als in (fast) allen anderen Beziehungen

So konnte das Team um Biologin Enikő Kubinyi etwa zeigen, dass die Mensch-Hund-Beziehung einer Mischung aus einer Eltern-Kind-Beziehung und der Bindung zum besten Freund oder der besten Freundin gleichkommt.

Wobei laut den Fachleuten jeweils die positiven Aspekte beider Beziehungsformen verschmelzen. So dominieren auf der Kind-Ebene etwa Aspekte wie Fürsorge oder Beziehungssicherheit, während die Beziehung zum Hund als enger Freund Quelle konfliktarmer Gesellschaft ist.

Zufriedenheit auch dank Machtasymmetrie

In puncto Machtverhältnis kommt der Mensch-Hund-Beziehung eine Sonderstellung zu. Besitzerinnen und Besitzer üben ein hohes Maß an Kontrolle über ihren Hund aus, zeigen die Forschungen. "Anders als in menschlichen Beziehungen behalten Hundebesitzer die volle Kontrolle über ihre Hunde, da sie die meisten Entscheidungen treffen, was zu der hohen Zufriedenheit beiträgt, die viele von ihnen berichten", wird Hauptautorin Kubinyi in einer Aussendung zitiert. "Die Machtasymmetrie, sprich, die Kontrolle über ein Lebewesen zu haben, ist für viele ein grundlegender Aspekt der Hundehaltung."

In Summe ist es kaum überraschend, dass die untersuchten Besitzer – in Summe über 700 – die Beziehung zu ihren Hunden besser und erfüllender einordnen als jede menschliche Bindung in ihrem Leben – mit Ausnahme derer zu ihren Kindern. Sie berichteten auch von dem Gefühl, dass ihr Hund sie von allen privaten Kontakten am meisten liebte.