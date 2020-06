Warum Lachen Doping für die Seele ist

Humor ist nicht Witze erzählen. Es ist eine Einstellung, ob ich Dinge positiv oder negativ sehe. Ob ich sie an mich heranlassen kann. Es gibt weniger Krankenstände in Unternehmen, wo mehr Humor gelebt wird. Positive Menschen leben durchschnittlich sieben Jahre länger. Das Britische Institut für Sportmedizin fand heraus, dass eine Minute lachen die Lebenszeit um 20 Minuten erhöht. Wenn ich das mit jemandem teile, schenke ich diesem Menschen 20 Minuten Lebenszeit. Auf der anderen Seite kostet eine Stunde vor dem Fernseher 22 Minuten, eineZigarette 20 Minuten. Das sind plakative Zahlen, aber sie lassen das Potenzial erkennen.

Wie wirkt lachen?

Lachen ist ein Lebenselixier. Stresshormone werden gesenkt, Glückshormone ausgeschüttet. In Unternehmen, die Humor leben, gibt es zehn Mal so viele kreative Ideen als woanders. Wenn im Krankenhaus Kinder lachen, nehmen sie die Therapie besser an und es geht den Ärzten und dem Umfeld besser. Lachen ist ansteckend. Es wirkt nach innen und außen. Das kann auch ein nettes Lächeln sein, ein nettes Wort. Jeder will mit fröhlichen Menschen zu tun haben. Mit Humor kann man der sein, der Freude zeigt. Das verbindet Kulturen und Generationen.

Kinder lachen 400 Mal am Tag, Erwachsene nur noch 40 Mal. Warum verlieren wir unseren Humor?

Lachen wird im Laufe des Lebens tabuisiert. Dabei ist Lachen Doping für die Seele. Wir hören im Laufe des Älterwerdens immer wieder Dinge wie "jetzt mach das nicht". Konzentrier dich jetzt. Zu Schulbeginn heißt es: Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Irgendwann bilden wir uns ein System und nehmen die Humorwelt anders wahr, Spaß darf erst nach der Arbeit stattfinden. Doch wir verbringen 78 Prozent unserer Zeit im Job. Statt des Spruches, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, sollte es wie in meinem ersten Buch heißen: "Erst der Spaß, dann das Vergnügen". In den USA wird das Potenzial von Humor in Firmen längst genutzt.

Gibt es auch komplett humorlose Menschen?

Jeder war mal Kind und konnte lachen. Vieles fußt auf Erfahrungen. Es gibt aber Menschen, die wollen nicht lachen. Die wollen nur ein Minimum an Humor. Das muss man akzeptieren. Jeder hat das Potenzial und je nach Prägung entwickeln wir uns.

Kann man lernen, lustig zu sein?

Ich bringe den Menschen nicht die besten Witze bei, das ist nicht seriös. Es geht darum, für Überraschung zu sorgen und mit einem Lächeln zu sagen, dass man jemanden mag. Wir sind Weltmeister darin zu sagen, was nicht passt. Es ist immer das Kleine, was es ausmacht. Humor erfordert Mut. Wenn man positive Reaktionen bekommt und andere ansteckt. Das funktioniert auch beim Lachyoga – obwohl man nichts zu lachen hat, kippt man hinein. Menschen, die gezielt lachen, gehen mit viel mehr Energie in den Tag. Deshalb bin ich auch so gegen den Montagsfrust – Montage machen ein Siebentel unseres Lebens aus. Es geht darum, aus dem Montagsfrust, Montagslust zu machen. Wenn ich positiv und lächelnd auf andere zugehe, fällt es dem Gegenüber schwer, das abzulehnen. Humor macht verletzlich.

Wirkt trainiertes Lustigsein nicht aufgesetzt?

Es ist wichtig an der Authentizität zu arbeiten. Man merkt sehr wohl, wer trainiert ist. Wenn ich mit Leuten arbeite, schaue ich, was sie selbst lustig finden und setze dort an, um Strategien zu erarbeiten. Ich sehe mich auf keinen Fall als Witzecoach.

Ist Humor immer und überall angebracht?

Die Dosis macht es aus. Dort, wo es anfängt andere schlecht zu machen, bei Randgruppen, anderen Kulturen oder Religionen ist es für mich ein absolutes Tabu, sich lustig zu machen. Auch in hierarchischen Situationen ist es nicht okay. Miteinander zu lachen verbindet – über einander nein. Das Schlimmste für einen Menschen ist, ausgelacht zu werden. Bei Trauerfällen ist Humor hingegen wichtig – beim Leichenschmaus wollen wir uns an die positiven Momente erinnern.

Wie stehen Sie daher zu den Mohammed-Karikaturen?

Wenn es nur noch um das Provozieren geht, ist das eine gefährliche Gratwanderung. Wenn ich weiß, damit treffe ich eine Kultur oder Religion dahinter, dann geht es nicht mehr um Humor, sondern um Provokation.

Wir zahlen dafür, dass wir im Kabarett lachen – warum?

Im Kabarett bringt uns jemand zum Lachen, weil wir es selbst nicht mehr tun. Dort bezahlen wir dafür, dass wir über Dinge lachen, über die wir es im Alltag nicht schaffen zu lachen. Dabei leben wir in einer Zeit, die für Humor prädestiniert wäre. Sich selbst nicht mehr so wichtig nehmen, sich kleine Fehler erlauben, macht sympathisch. In Partnerschaftsbörsen ist der häufigste Suchbegriff nicht Geld oder Aussehen, sondern Humor. Ich habe gesehen, was bei den CliniClowns möglich ist und versuche das in den Businessalltag zu bringen. Humor hat etwas mit Charisma zu tun.

