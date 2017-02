Hoher Fleischkonsum erhöht Asthma-Symptome

Wer mindestens vier Mal pro Woche Fleisch oder Wurst isst, riskiert eine Verschlechterung der Lungenfunktion. Das haben nun französische Forscher in einer groß angelegten Studie bestätigt.

Ein hoher Konsum von Fleisch- und Wurstwaren ist mit einer Verschlechterung der Asthma-Symptome verbunden, zeigen die Wissenschaftler des Institut national de la santé et de la recherche médicale, Inserm, in einer siebenjährigen Studie auf. Der Fleisch- und Wurstwarenkonsum wurde bereits von der Weltgesundheitsorganisation, WHO, als karzinogen und Ursache von chronischen obstruktiven Lungenerkrankungen anerkannt.

Risikofaktor Fettleibigkeit

Im Rahmen der Analyse wurden fast 1000 Personen über sieben Jahre beobachtet. In dieser Zeit beklagten zwanzig Prozent der Teilnehmer eine Verschlechterung ihrer Asthma-Symptome. Um die Ursachen dafür aufzuklären, haben die Wissenschaftler die Ernährung der Patienten unter die Lupe genommen. Da der Body-Mass-Index (BMI) ein bereits bekannter Risikofaktor für Asthma ist, mussten die Forscher diesen Parameter aus der Analyse entfernen, da dieser das Ergebnis verfälschen könnte.

Risikofaktor Fleischkonsum

Es ist klar, dass der BMI einen kausalen Zusammenhang zwischen Ernährung (Fleisch- und Wurstwarenkonsum) und Asthma herstellt. Durch diese Methode konnte nur bei 14 Prozent ein Zusammenhang zwischen Fleisch- und Wurstwarenkonsum und Asthma infolge von Fettleibigkeit festgestellt werden (indirekte Wirkung). Dies bestätigt, dass der Fleisch- und Wurstwarenkonsum eine direkte Wirkung unabhängig vom BMI auf die Verschlechterung von Asthma hat.