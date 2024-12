HIV-Spritze ist für Fachblatt "Science" der "Durchbruch des Jahres"

Die Entwicklung des eine HIV-Infektion verhindernden Medikaments Lenacapavir ist für das Fachmagazin Science der wichtigste Forschungsdurchbruch des Jahres . Damit werde der nächste, aber keineswegs letzte Schritt im Kampf gegen Aids gewürdigt, heißt es zur Begründung des "Breakthrough of the Year".

Der Hersteller Gilead will die Zulassung als HIV-Schutz in zahlreichen Ländern beantragen. Gezielt werde an einer Versorgung auch in ärmeren Ländern gearbeitet. Das Mittel soll prophylaktisch Menschen mit hohem HIV-Infektionsrisiko angeboten werden.

Die Entwicklung des Medikaments stelle einen ähnlichen Fortschritt in der HIV-Prävention dar wie frühere Durchbrüche mit antiretroviralen Medikamenten, so Science-Chefredakteur Holden Thorp. "Die sechsmonatige Wirkungsdauer von Lenacapavir macht einen großen Unterschied und bietet eine neue und bessere Möglichkeit, die Prophylaxe mehr Menschen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen."

Im Linzer Reinraum wurden Proben des Altermagnetismus-Kandidaten Mangantellurid unter speziellen Bedingungen hergestellt und in die Schweiz untersucht. Dort konnte mittels Photoemissionsspektroskopie gezeigt werden, dass es sich um einen Altermagneten handelt, wie die Forscher im Februar im Fachmagazin Nature berichteten. Man habe "erstmalig die Existenz einer völlig neuartigen Klasse von magnetischen Materialien experimentell nachweisen" können, erklärte damals der an der Arbeit beteiligte Linzer Physiker Gunther Springholz der APA.

In diese Kategorie haben es auch erste Nachweise einer von wenigen Jahren von einer tschechischen Forschergruppe theoretisch vorhergesagten, neuen Form des Magnetismus – dem "Altermagnetismus" – geschafft. Heuer konnten mehrere Forschungsgruppen mit interessanten Materialien aufwarten, die dieses Phänomen offenbar zeigen. So gelang Anfang des Jahres einem Team u.a. unter Beteiligung der Universität Linz der erste experimentelle Nachweis dieses Phänomens.

Neue Technik lässt in uralte Familienbande blicken

Auch neue Erkenntnisse, die auf Basis der großen Fortschritte beim Auffinden und Analysieren alten Erbguts in den vergangenen Jahrzehnten möglich wurden, fanden Eingang in die Science-Liste: Dass nun aus alter DNA auch exakt Verwandtschaftsverhältnisse, die vor Jahrtausenden bestanden haben, aufgeklärt werden können, ist dem Fachmagazin eine Erwähnung wert. In dem Zusammenhang verweist man auf eine Publikation im Nature Genetics, die federführend von dem am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig tätigen österreichischen Wissenschafter Harald Ringbauer und David Reich von der Harvard University (USA) vorgestellt wurde.

Als Beispiel führt Science auch eine Analyse an, in der ein Team mit Beteiligung Ringbauers nachweisen konnte, dass für den Machterhalt von Stammesführern in der Hallstattzeit in Süddeutschland offenbar entscheidend war, wer ihre Mutter war – es also eine matrilinear organisierte Gesellschaft war.