Hitze: Artenreiche Natur als "Schutzschild" gegen Klimawandel

Vom Menschen gemachte Belastung

Die Klimaveränderungen, die Menschen durch massiven CO2-Ausstoß verursachen, wie extreme Hitze, starke Regenfälle und Dürre, beeinträchtigen in Kombination mit intensiver Landwirtschaft und Flächenübernutzung Ökosysteme schwer, betonte die NGO. So würden Kleinstgewässer wie Tümpel austrocknen und Fließgewässer sich stark erwärmen. Das habe enorme Auswirkungen auf Fische und andere Lebewesen.

"Durch die steigenden Temperaturen in Fließgewässern kommt es gerade in den Sommermonaten immer wieder zu großen Fischsterben. Denn die bei uns heimischen Fischarten können sich einfach nicht so schnell an die veränderten Lebensbedingungen anpassen, zumal ihnen durch zigtausende Querbauwerke an den Flüssen ihre Ausweichmöglichkeiten genommen wurden", sagte Aschauer.

Insekten leiden unter dem Verlust ihrer Brutstätten und können sich nicht vermehren. Dies bedrohe langfristig auch die Obst- und Gemüseproduktion, denn sie würden für die Bestäubung von Wild- und Kulturpflanzen fehlen, erklärte der Artenschutz-Experte.