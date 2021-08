Hans-Peter Hutter: Mit kleinen Schritten den Klimawandel stoppen

Die neuen Superinseln von Barcelona wurden anfangs bekämpft wie die Mariahilfer Straße in Wien, da wie dort von lokal ansässigen Geschäftsleuten. Inzwischen hat auch in der katalanischen Hauptstadt jeder und jede immer schon gewusst, dass die grünen Inseln die Luft- und Lebensqualität erhöhen – und dazu auch die Umsätze in den Geschäften und Gastronomiebetrieben.

Auf den Boulevards, die sternförmig auf die ehemaligen Verkehrsinseln zuführen, fahren keine Autos mehr, nur Radfahrer. Der rückeroberte Raum dient als Naherholungsgebiet vor der Haustür. Die Inseln sind Grünoasen mit parkähnlicher Infrastruktur, Urban Gardening und lokalen Kühlungseffekten. Hutter freut es: „Wien will nun auch Supergrätzl.“