Gute Sicht – auch im Alter

In Österreich wurde das Verfahren inzwischen rund 150-mal angewandt – weltweit schon mehr als 15.000-mal. Ein Vorteil: Wer mit der Blende im Auge nicht zurechtkommt, kann sie theoretisch auch wieder entfernen lassen. „Das ist in Österreich bisher allerdings erst ein Mal vorgekommen." Die Operation kann außerdem dazu genutzt werden, eine bestehende Kurz- oder Weitsichtigkeit zu behandeln. Auch, wer schon eine Laser-OP hinter sich hat und jetzt unter Alterssichtigkeit leidet, kann sich dem Eingriff unterziehen.

Grabners Assistenzarzt Wolfgang Riha, der weltweit Ärzte mit der neuen Technik vertraut macht, erklärt, warum Alterssichtigkeit der Trend in der Augenheilkunde ist: „Die Menschen fühlen sich immer jünger. Das Einzige, das sie an ihr Alter erinnert, ist ihre Lesebrille." Die Kosten für den Eingriff belaufen sich auf 2450 Euro für ein Auge. Das beinhaltet auch die Nachbetreuung für ein Jahr. An der Uni-Klinik in Salzburg gibt es außerdem eine unabhängige Beratungsstelle, bei der man sich vor einer Augen-Operation eine zweite Meinung holen kann.