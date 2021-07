Gewinnspiel: Gesund und fit ins Frühjahr

Der Weg zum körperlichen Wohlbefinden führt über mehrere Stationen: Ein Muss ist es zunächst, ausreichend und abwechslungsreich zu trinken, vor allem viel Wasser und kalorienarme Getränke. Nicht nur wenn man sportliche Leistungen erbringen will, sondern auch an einem ganz normalen Tag im Büro ohne große körperliche Anstrengung kann bereits so viel Flüssigkeit verloren gehen, dass der Körper Gefahr läuft zu dehydrieren. Ein Risiko, das mit den Trinkwassersprudlern von SodaStream gar nicht erst aufkommen kann, denn die perfekte, wohlschmeckende Erfrischung wird damit ganz einfach selbst zubereitet. Das Sortiment umfasst peppige Sprudler mit wiederverwendbaren 1 L PET-Flaschen, die sich auch hervorragend für den Sport eignen bis hin zu exklusiven Sprudlern mit eleganten Glaskaraffen für den stilvollen Trinkgenuss zu Hause.

Die Zubereitung ist kinderleicht und funktioniert in Sekundenschnelle: Dazu einfach frisches Wasser in die Sprudlerflasche füllen, je nach Belieben mild, medium oder stark prickelnd aufsprudeln – fertig! Wer gerne mehr Geschmack im Wasserglas bevorzugt, jedoch keine zuckerhaltigen Erfrischungsgetränke schätzt, findet auch dafür bei SodaStream die ideale Alternative. Denn mit den neuen Sirup-Range ohne Zucker bietet SodaStream figurfreundlichen Trinkgenuss mit 100 Prozent Geschmackserlebnis. So gibt es neben der beliebten, leichten Variante des Cola Sirups ohne Zucker nun auch die Sirup-Klassiker Orange, Zitrone-Limette und Cola-Mix als besonders kalorienarme Variante. Egal ob fruchtige Erfrischung oder köstlicher Cola-Geschmack gefragt ist, mit SodaStream steht unbeschwertem Genuss in der warmen Jahreszeit nichts im Wege. Der Sirup Zitrone-Limette hat etwa pro 100ml nur 0,7 kcal, die Cola-Variante ohne Zucker 0,3 kcal. Und damit ist der erste Schritt zum Wohlfühlen im Frühling schon einmal getan.