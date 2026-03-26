50 Jahre FSME-Impfung: Auffrischung wird oft vergessen

Seit 50 Jahren schützt die „Zeckenimpfung“ vor einer der schwersten Viruserkrankungen des zentralen Nervensystems, der Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME. Tausende schwere Krankheitsverläufe und Dutzende Todesfälle konnten verhindert werden. Als 1976 der weltweit erste FSME-Impfstoff in Österreich zugelassen wurde, erkrankten jährlich 300 bis 700 Menschen, viele davon schwer. Mit groß angelegten Impfkampagnen ab den 1980er-Jahren gelang es, die Durchimpfungsrate auf rund 80 Prozent zu steigern, die Erkrankungszahlen sanken. Nach wie vor schützt die Impfung sehr gut: Laut einer 2025 veröffentlichten Studie konnten zwischen 2000 und 2024 durch die FSME-Impfung mehr als 10.000 Hospitalisierungen verhindert werden, darunter rund 4.000 schwere Verläufe mit Entzündungen von Gehirn oder Rückenmark sowie Folgeschäden, die bei jedem dritten Erkrankten auftreten können, darunter etwa Lähmungen. Auch rund 80 Todesfälle wurden vermieden. Eine Therapie gibt es bisher nicht, es können nur die Symptome behandelt werden.

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Fallzahlen nehmen wieder zu „Ohne Impfung hätten fast fünfmal so viele Menschen im Spital behandelt werden müssen“, sagte Virologin Judith Aberle von der MedUni Wien bei einem Pressetermin am Mittwoch. Trotz dieser Bilanz und dem österreichischen Pioniergeist war während der Pandemie ein Rückgang der FSME-Impfungen zu beobachten. Zwar weisen 81 Prozent der Menschen in Österreich mindestens eine Zeckenimpfung auf, Insbesondere Auffrischungsimpfungen werden aber immer häufiger versäumt. Gleichzeitig steigen die FSME-Fallzahlen an: Während zwischen 2006 und 2016 jährlich etwa 50 bis 100 Fälle registriert wurden, lagen sie in den Jahren 2017 bis 2025 meist zwischen 100 und mehr als 200 Fällen. 2025 wurden 132 Fälle registriert – vom Säugling bis zur 86-jährigen Patientin. Knapp die Hälfte der Fälle (47 Prozent) betraf Menschen im Berufsleben. Ein Grund für die mangelnde Impfbereitschaft könnte sein, dass das Risiko durch FSME unterschätzt wird. „Ungeimpfte Personen können sich allerdings noch heute – genau wie vor Einführung der FSME-Impfung – durch einen Zeckenstich mit dem Virus infizieren. Dass die Mehrzahl der Menschen geimpft ist, ändert daran – im Unterschied zu Infektionskrankheiten, die von Mensch zu Mensch übertragen werden – nichts“, erklärte AGES-Zeckenforscher Georg Duscher. Entscheidend sei allein der Kontakt mit infizierten Zecken – und dieser werde durch Umweltveränderungen eher häufiger als seltener. Der Klimawandel beeinflusst das Vorkommen von Zecken zunehmend. Sie sind mittlerweile in ganz Österreich vertreten. Mildere Winter führen dazu, dass Zecken früher aktiv werden und teils ganzjährig auf Wirtssuche gehen. Vereinzelt komme es auch im Winter zu FSME-Infektionen.

Infos Pioniere

Der FSME-Impfstoff wurde vom österreichischen Virologen Christian Kunz von der MedUni Wien in den frühen 1970er-Jahren entwickelt. Erste experimentelle Impfstoffe wurden 1973 getestet. 1976

Die Zulassung des ersten Impfstoffes erfolgte 1976. Er wurde von der damaligen Immuno AG produziert. Österreich nahm eine weltweite Pionierrolle ein – andere Länder zogen bald nach.