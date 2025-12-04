Zahnarzt: Könnte ein innovativer Bohrer Ängste verringern?

Besuche beim Zahnarzt sind oft mit einem mulmigen Gefühl verbunden. Nicht selten erleben Patientinnen und Patienten – insbesondere Kinder – auch Angstgefühle vor oder während der Behandlungen.

An der japanischen Universität Osaka haben Forschende nun einen zentralen Auslöser für diese emotionale Reaktion identifiziert: Demnach wird sie in beträchtlichem Ausmaß vom Geräusch des Zahnarztbohrers bedingt, der typischerweise ein hohes, summend-schrilles Geräusch erzeugt.

Tomomi Yamada, die die Forschungen dazu leitet, hat die Effekte der Bohrer-Akustik auf Patientinnen und Patienten in ihrer zahnärztlichen Tätigkeit selbst erlebt. "Ursprünglich habe ich mich mit Zahnmaterialien beschäftigt, aber mir wurde klar, dass fast niemand – nicht einmal Zahnärzte – dieses Geräuschproblem wissenschaftlich angegangen hat", wird Yamada in einer Aussendung zitiert.