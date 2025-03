Erstmals Schweineleber erfolgreich in einen Menschen transplantiert

Experten bewerten die Transplantation als bedeutenden Fortschritt in der Xenotransplantation, also der Übertragung tierischer Organe auf den Menschen. "Es ist eine Weltpremiere und ein großer Schritt für die Transplantationsmedizin", kommentierte der Chirurg Bruno Reichart, der an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München an Xenotransplantation forscht und nicht an dem Eingriff beteiligt war. "Die Leber ist ein sehr kompliziertes Organ. Die von der Leber produzierten Eiweiße sind sehr spezifisch für Menschen." Die Forschung an Schweineorganen könnte langfristig helfen, den Mangel an Spenderorganen zu mildern.

Die Studie zeigte, dass die Schweineleber als kurzfristige Überbrückungslösung bei akutem Leberversagen dienen könnte. Sollte sich die menschliche Leber erholen oder ein passendes Spenderorgan gefunden werden, könnte die Schweineleber wieder entfernt werden. Wissenschaftler sehen darin eine vielversprechende Perspektive für die Zukunft der Transplantationsmedizin.

Dennoch bleiben Herausforderungen: Frühere Transplantationen von Schweineherzen und -nieren in Menschen waren nur bedingt erfolgreich.

Bisher sechs Schweineorgane weltweit transplantiert

Weltweit wurden bisher transplantiert:

2 Schweineherzen - beide Eingriffe erfolgten an der Uniklinik in Baltimore (USA). Beide Patienten sind einige Wochen nach der Operation verstorben. Mehr dazu hier...

4 Schweinenieren in Menschen transplantiert, ebenfalls in den USA. Zwei Patienten sind verstorben, zwei Patienten leben seither mit der Niere. Dutzende weitere Nierentransplantationen sind geplant. Mehr dazu hier...

Forscher arbeiten intensiv an genetischen Anpassungen, um die Verträglichkeit tierischer Organe weiter zu verbessern. Ziel ist es, Xenotransplantationen in den kommenden Jahren als medizinische Option weiterzuentwickeln. Bis zu einem regulären Einsatz dieser sogenannten Xenotransplantation sind jedoch noch einige Hürden zu überwinden.