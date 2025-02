Vierter Patient der Welt erhielt Schweineniere

Ein 66-jähriger Amerikaner aus dem US-Bundesstaat New Hampshire erhielt Ende Jänner erfolgreich die Niere eines genetisch veränderten Schweines – das gaben Chirurgen des Massachusetts General Hospital in Boston, an dem die Operation stattfand, jetzt bekannt. Es war die vierte Transplantation einer Schweineniere in einen Menschen. Zwei der früheren Patienten starben kurz nach dem Eingriff, darunter eine Frau, die bereits vor der Operation schwerkrank war.

Der aktuelle Transplantationsempfänger Tim Andrews konnte das Krankenhaus eine Woche nach dem Eingriff Ende Jänner wieder verlassen. "Als ich aus dem Aufwachraum kam und auf die Intensivstation ging, habe ich tatsächlich zwischen Tisch und Bett Stepptanz gemacht", sagte Andrews am Donnerstag in einem Interview. "Ich bin so glücklich, es ist unglaublich."