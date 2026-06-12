Raúl Jiménez: Psychologe erklärt die Rückkehr nach Kopftrauma

Es war kein gewöhnliches Tor. Nicht für Mexiko, nicht für das Aztekenstadion, nicht für Raúl Jiménez. In der 67. Minute des WM-Eröffnungsspiels gegen Südafrika köpfelte der 35-Jährige zum 2:0 für Mexiko ein.

Ein emotionaler Moment, der nicht nur sportlich wichtig war, sondern auch eine andere Ebene birgt: Jiménez traf mit jenem Körperteil, der ihn vor fast sechs Jahren beinahe die Karriere, womöglich auch das Leben gekostet hätte.

Lebensgefährlicher Zusammenstoß

Seit seiner Rückkehr trägt Jiménez auf dem Platz einen Kopfschutz, als sichtbare Erinnerung an einen schweren Unfall. Am 29. November 2020, damals spielte er für die Wolverhampton Wanderers, prallte er in einem Premier-League-Spiel gegen Arsenal bei einem Eckball mit David Luiz zusammen. Beide gingen zum Kopfball hoch, beide trafen einander mit voller Wucht am Kopf.

Jiménez blieb regungslos liegen, wurde auf dem Spielfeld erstversorgt, bekam Sauerstoff und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Diagnose: Schädelbruch. In London wurde er operiert. Später sagte er in Interviews, die Ärzte hätten ihm erklärt, dass sein Überleben ein großes Glück gewesen sei. Der Bruch war mit einer Blutung im Schädelinneren verbunden; der Druck auf das Gehirn machte die OP notwendig.

Sportlich fehlte Jiménez monatelang. Er durfte zunächst nicht normal mit der Mannschaft trainieren und spielte erst im August 2021 wieder ein Pflichtspiel. Seit seiner Rückkehr trägt er ein gepolstertes Schutzband am Kopf. Es soll die verletzte Stelle bei Kontakten zusätzlich schützen und begleitet ihn seither auf dem Platz.

Doch gerade bei solchen Comebacks greift es zu kurz, nur über Operation, Reha und medizinische Freigabe zu sprechen. Es geht auch um den mentalen Aspekt.

Rückkehr oft schwierig

„Mental ist das schon ein enormer Aufwand“, sagt Chris Willis, Sportpsychologe und Klinischer Psychologe. Er leitet die Ausbildung von Sportpsychologinnen und Sportpsychologen im deutschsprachigen Raum. Wie schwierig die Rückkehr nach einer Kopfverletzung ist, hänge zunächst vom Schweregrad ab: von leichten Schädel-Hirn-Traumata bis zu massiven Verletzungen wie bei Jiménez.

Gerade im Fußball seien Kopfverletzungen ein besonderes Thema. Willis verweist darauf, dass leichte Schädel-Hirn-Traumata früher oft unterschätzt wurden. „Man ist im Fußball schon froh, wenn das überhaupt richtig diagnostiziert wird“, sagt er. Bei leichteren Verletzungen bestehe die Schwierigkeit oft darin, sie nicht zu ignorieren, sondern ernst zu nehmen.

Das klingt banal, ist im Spitzensport aber ein Problem. Fußballer stehen unter hohem Konkurrenzdruck, wer pausiert, riskiert seinen Platz. „Zuerst versucht man, den Platz in der Mannschaft zu ergattern. Dann versucht man, diese Position zu erhalten“, sagt Willis. Eine Kopfverletzung bedeute Pause – und damit die reale Möglichkeit, dass ein Konkurrent den eigenen Platz einnimmt.

Die erste mentale Hürde sei deshalb oft nicht Mut, sondern die Einsicht: sich die Verletzung einzugestehen, nicht zu früh weiterzumachen, eine Pause zu akzeptieren.