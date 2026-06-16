Wie löse ich mich von familiären Erwartungen?

Leserin Lia L. (31) fragt: Ich bin Anfang 30 und werde in meiner Familie immer wieder auf die Themen feste Beziehung und Kinder angesprochen. Bei Familienfeiern oder Telefonaten heißt es oft: „Wann ist es bei dir endlich so weit?“ Tatsächlich lebe ich im Moment bewusst ohne klassische Beziehung und ohne Kinderwunsch. Das fühlt sich für mich richtig an, trotzdem habe ich danach häufig ein schlechtes Gewissen und frage mich, ob ich egoistisch bin oder meine Familie enttäusche. Ab wann ist es legitim, solche familiären Erwartungen nicht zu erfüllen? Und wie kann man lernen, zu den eigenen Lebensentscheidungen zu stehen, ohne sich schuldig fühlen zu müssen?

Antwort: Das Wort „egoistisch“ trägt keinen ganz unverdienten Ruf – zumindest solange man nicht unterscheidet: Es geht nicht darum, nur die eigenen Bedürfnisse zu kennen, sondern sie wahrzunehmen und dabei ein gutes Gespür für die der anderen behalten zu können. Wer das kann, ist nicht egoistisch – sondern in Resonanz mit sich und den anderen. Gemeinschaften haben Normen, die im Allgemeinen zu einem guten Leben führen – oder führten.