Wie Krebszellen sich verstecken

Tumoren haben Mechanismen entwickelt, um vom körpereigenen Immunsystem unentdeckt zu bleiben und Angriffen zu entgehen. Sie sind quasi resistent gegen Therapien. Die Sensibilisierung von Tumorzellen für einen Immunangriff ist daher eine wichtige Strategie, um mit Methoden der Immuntherapie erfolgreich zu sein.

Das Problem dabei: Die Mechanismen, wie Tumoren dem Immunsystem entgehen, sind noch wenig erforscht. Eine Studiengruppe der MedUni Wien hat jetzt einen bisher unbekannten Mechanismus der Darmkrebsentstehung identifiziert: Das bakterielle Mikrobiom - Bakterien in der Darmschleimhaut - aktiviert den so genannten Immuncheckpoint Ido1 in den Paneth-Zellen im Magen- und Darmtrakt und verhindert dadurch lokale Darmentzündungen. Die Paneth-Zellen sind damit ein neues Ziel für immunbasierte Therapien. Die Studie wurde aktuell im Nature-Journal Communications Biology veröffentlicht.