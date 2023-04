WHO: Weiterer Anstieg bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Derzeit sterben jährlich rund 17,3 Millionen Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Laut Hochrechnungen der Weltgesundheitsorganisation WHO wird die Zahl bis 2030 auf 23,6 Millionen steigen. Die Prognose ist in Zusammenhang mit zunehmenden Risikofaktoren wie Adipositas, Diabetes und Stress vor allem in der westlichen Welt zu sehen, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung der MedUni Wien.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung haben Christian Hengstenberg und ein Team der MedUni Wien das Buch "Herzgesundheit schützen, stärken, wiederherstellen" verfasst. Der allgemein verständliche Ratgeber ist in der Reihe "Gesundheit.Wissen" der MedUni Wien im Manz-Verlag erschienen.

Regelmäßig Bewegung

Praktisch alle Risiken für die Herzgesundheit können durch Veränderungen des Lebensstils und/oder medikamentöse Maßnahmen "minimiert und oft sogar eliminiert werden", betonte Hengstenberg. Studien zufolge senken zum Beispiel bereits fünf bis zehn Minuten tägliche Bewegung das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich.

Ebenfalls wissenschaftlich belegt ist, dass eine Senkung des systolischen Blutdruckwertes um nur fünf mmHG die Gefahr eines Herzinfarkts um zehn Prozent reduziert. Die Herzgesundheit von Rauchern und Raucherinnen profitiert selbst im höheren Alter noch nachweislich vom Aufhören.