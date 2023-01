Wer viel sitzt, sollte alle 30 Minuten für fünf Minuten spazierengehen

Ob im Home Office oder im Büro: Wer am PC arbeitet, sitzt oft stundenlang. Forscher der Columbia University in New York fanden nun heraus, dass regelmäßige kurze Bewegungspausen während des Arbeitstages ausreichen können, um die Auswirkungen des langen Sitzens auszugleichen. Dazu reichte ein fünfminütiger Spaziergang alle 30 Minuten, wie die Studie zeigt.

Diese kurzen Gehpausen können die Stimmung verbessern, Müdigkeit reduzieren und auch das allgemeine Wohlbefinden erhöhen, so die Forscher. Das gelingt, da der Körper durch die kurze Bewegung wieder in Schwung gebracht wird – das Gehen kann helfen, den Blutdruck und den Blutzuckerspiegel zu regulieren.

Ausgleichend kann auch regelmäßige Aktivität wirken. Empfohlen werden jede Woche 150 Minuten körperliche Betätigung mit mäßiger Intensität.

Im Gegenzug sind jene, die zu lange sitzen, einem erhöhten Gesundheitsrisiko ausgesetzt. Sie haben etwa ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Fettleibigkeit und Bluthochdruck.

Acht-Stunden-Tag mit 40 Minuten Aktivität

Für die Studie untersuchten die Forscher elf Teilnehmer in einem Labor, in dem sie acht Stunden lang saßen. Während dieser Zeit durften sie arbeiten, lesen und ihre Handys benutzen. Jeder Teilnehmer hielt unterschiedliche Pausenvorgaben ein, in denen er etwa einige Minuten spazieren ging oder sitzenbleiben musste. Alle 30 Minuten für fünf Minuten aufzustehen und spazieren zu gehen erwies sich als am günstigsten.

Da die Muskeln in den Pausen wieder genutzt werden, helfen sie den Blutzucker- und Cholesterinspiegel zu regulieren. Die rein sitzende Haltung führt hingegen zu Verengungen der Blutgefäße der Beine, was zu einem Anstieg des Blutdrucks führt. Die regelmäßigen kurzen Spaziergänge können diese Blutdruckveränderungen verhindern.

Bei einem Acht-Stunden-Arbeitstag sorgen die fünf Minuten alle 30 Minuten bereits für 40 Minuten Aktivität. Kommt noch ein 15-minütiger Spaziergang in der Mittagspause hinzu, hat man bereits eine knappe Stunde pro Arbeitstag für seine Gesundheit getan.