Weltweit einzigartiger Test ermittelt die persönliche innere Uhr

In den Haarfollikeln lässt sich feststellen, wie aktiv diese Gene zu einem bestimmten Zeitpunkt sind und in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. „Aus dem daraus entstandenen Profil können Wissenschafter den objektiven Schlaftyp auf bis zu 15 Minuten genau bestimmen“, erklärt der Coach, Trainer und Chronobiologie-Experte Oliver Kogler.

Er integriert den Test in seine Programme und bietet ihn in Österreich an, inklusive Coaching und Beratung, wie man die Ergebnisse optimal in den Alltag integrieren kann.